「中国は通常に戻った」、劉鶴副首相

中国-全国「中国は通常に戻った」、劉鶴副首相経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国マクロ経済政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、「市内感染はピーク越え」中国-上海社会保健医療社会一般NEW広州の感染率85％超、コロナ流行末期と当局中国-広東社会統計保健医療社会一般NEW「中国は通常に戻った」、劉鶴副首相中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW航空３社の国内線旅客数、22年は３割以上減中国-全国運輸統計空運NEW春節連休の出入境１日60万人、前年比３倍に中国-全国社会統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事大統領、ダボス会議で政府ファンド「公表」フィリピン金融金融一般政策・法律・規制ネット企業の海外上場支持、中国副首相全国経済自動車ＩＴ一般政策・法律・規制シンガポールのダボス会議、５月下旬に変更シンガポール経済イベントダボス会議、インドの参加者数は国別で５位インド経済マクロ経済統計イベント世界経済フォーラム会議、4月下旬開催シンガポール経済マクロ経済金融一般設備投資イベント政治一般