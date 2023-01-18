中国人観光客、23年はコロナ前の３～６割

シンガポール中国人観光客、23年はコロナ前の３～６割観光NEW国・地域シンガポール業種観光関連タグ中国シンガポール空運観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、「市内感染はピーク越え」中国-上海社会保健医療社会一般NEW広州の感染率85％超、コロナ流行末期と当局中国-広東社会統計保健医療社会一般NEW「中国は通常に戻った」、劉鶴副首相中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW航空３社の国内線旅客数、22年は３割以上減中国-全国運輸統計空運NEW春節連休の出入境１日60万人、前年比３倍に中国-全国社会統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事中国観光客、東南アジア旅行の予約10倍超にASEAN観光観光中国からの渡航者、コロナ検疫に変更なしシンガポール社会保健医療社会一般政策・法律・規制豪訪問の観光客、来年には中国人がトップにオーストラリア観光統計空運観光中国人ツアー客の来台、今週は1,700人台湾観光マクロ経済統計倉庫空運観光中国人観光客の訪台ツアー、今週末は2千人台湾観光マクロ経済観光