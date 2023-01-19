本土から入境時の陰性証明、春節前に廃止か

香港本土から入境時の陰性証明、春節前に廃止か社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、「市内感染はピーク越え」中国-上海社会保健医療社会一般NEW広州の感染率85％超、コロナ流行末期と当局中国-広東社会統計保健医療社会一般NEW「中国は通常に戻った」、劉鶴副首相中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW航空３社の国内線旅客数、22年は３割以上減中国-全国運輸統計空運NEW春節連休の出入境１日60万人、前年比３倍に中国-全国社会統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事本土入境時の陰性証明、３歳未満も必須香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制香港からマカオ入境、陰性証明が不要にマカオ社会保健医療社会一般政策・法律・規制入国時の陰性証明不要に、９月３日から適用韓国社会社会一般国内移動、２回以上接種で陰性証明不要にインドネシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制広州市、空港などで陰性証明の提示不要に中国-広東社会統計保健医療陸運空運社会一般政策・法律・規制