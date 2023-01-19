ＮＺ12月カード決済2.5％減、景気後退突入か

ニュージーランドＮＺ12月カード決済2.5％減、景気後退突入か経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランド金融一般ＩＴ一般小売りマクロ経済統計ＧＤＰ四川省のＧＤＰ、22年は2.9％成長中国-四川経済マクロ経済統計NEW中央企業の純利益、22年は５％増の1.9兆元中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEW４ＱのＧＤＰ成長率、マイナス0.86％台湾経済マクロ経済統計NEWＡＭＲＯ、比の22年成長率予測下げフィリピン経済マクロ経済統計保健医療財政NEWＮＺ12月カード決済2.5％減、景気後退突入かニュージーランド経済マクロ経済統計ＩＴ一般金融一般小売りNEW22年ＧＤＰ3.0％成長、過去２番目の低水準中国-全国経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制財政自動車統計上汽通用五菱の輸出台数、22年は３割増中国-広西車両貿易統計自動車NEW四川省のＧＤＰ、22年は2.9％成長中国-四川経済マクロ経済統計NEW【地方羅針盤】重慶市中国-重慶経済マクロ経済統計NEW五菱、22年の販売最多モデルは小型ＭＰＶインドネシア車両統計自動車NEWＮＺ12月カード決済2.5％減、景気後退突入かニュージーランド経済マクロ経済統計ＩＴ一般金融一般小売りNEW工業設備稼働率、22年４Ｑは75.7％に下落中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信化学一般繊維その他製造石油・石炭・ガス関連記事ＮＺ12月小売カード決済、規制緩和で小幅増ニュージーランド金融マクロ経済統計ＩＴ一般食品・飲料金融一般小売りＮＺ９月カード決済、規制緩和も伸びは低調ニュージーランド金融マクロ経済統計食品・飲料金融一般卸売り小売りＮＺ８月カード決済、減少でも消費財は増加ニュージーランド金融マクロ経済統計金融一般小売りＮＺ消費者信頼感、若者除きコロナ前水準にニュージーランド経済マクロ経済統計不動産雇用・労務政策・法律・規制ＮＺ２月電子カード決済0.1％増、小売好調ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般