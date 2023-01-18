新規感染553人、前日の２倍（17日）

シンガポール新規感染553人、前日の２倍（17日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、「市内感染はピーク越え」中国-上海社会保健医療社会一般NEW広州の感染率85％超、コロナ流行末期と当局中国-広東社会統計保健医療社会一般NEW「中国は通常に戻った」、劉鶴副首相中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW航空３社の国内線旅客数、22年は３割以上減中国-全国運輸統計空運NEW春節連休の出入境１日60万人、前年比３倍に中国-全国社会統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事新規感染309人、前日から26％減少（15日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染415人、前日から17％減少（14日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染498人、前日から５％減少（13日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染524人、前日比12％減（12日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染598人、前日比34％減（11日）シンガポール社会保健医療社会一般