17日の感染者10人、死者は23日連続ゼロ

ミャンマー17日の感染者10人、死者は23日連続ゼロ安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、「市内感染はピーク越え」中国-上海社会保健医療社会一般NEW広州の感染率85％超、コロナ流行末期と当局中国-広東社会統計保健医療社会一般NEW「中国は通常に戻った」、劉鶴副首相中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW航空３社の国内線旅客数、22年は３割以上減中国-全国運輸統計空運NEW春節連休の出入境１日60万人、前年比３倍に中国-全国社会統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事16日の感染者３人、死者は22日連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般15日の感染者９人、死者は３週間連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般12日の感染者１人、死者ゼロは18日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般５日の感染者４人、死者ゼロは11日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制25日の感染者５人、新たに死者１人ミャンマー社会統計保健医療社会一般