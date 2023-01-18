豪人の海外旅行が急回復

オーストラリア豪人の海外旅行が急回復出国150万人超、東京が行先２位観光NEW国・地域オーストラリア業種観光関連タグオーストラリア日本空運観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、「市内感染はピーク越え」中国-上海社会保健医療社会一般NEW広州の感染率85％超、コロナ流行末期と当局中国-広東社会統計保健医療社会一般NEW「中国は通常に戻った」、劉鶴副首相中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW航空３社の国内線旅客数、22年は３割以上減中国-全国運輸統計空運NEW春節連休の出入境１日60万人、前年比３倍に中国-全国社会統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事豪の出張旅行業界、コロナ前の８割まで回復オーストラリア観光マクロ経済観光シンガへの大規模な資金流入ない、ＤＢＳ香港金融決算金融一般政策・法律・規制今年の平均昇給率、前年より鈍化へ＝業界香港経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制旅行関連の保険料収入、今年１割増＝アクサ香港金融金融一般保険観光ＮＺクイーンズタウン、スキーリゾートに脚光ニュージーランド観光設備投資不動産建設・プラント観光娯楽スポーツ