22年４ＱのＧＤＰ、4.81％に減速へ＝中銀

インドネシア22年４ＱのＧＤＰ、4.81％に減速へ＝中銀経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計ＧＤＰ22年ＧＤＰ3.0％成長、過去２番目の低水準中国-全国経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制財政22年のＧＤＰ成長率3.0％ 過去２番目の低水準も、前途良好中国-全国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資観光雇用・労務政策・法律・規制財政小売り外食・飲食22年４ＱのＧＤＰ、4.81％に減速へ＝中銀インドネシア経済マクロ経済統計重慶市、23年経済成長目標は「６％以上」中国-重慶経済マクロ経済統計その他製造政策・法律・規制北京市、23年成長率目標「4.5％以上」中国-北京経済マクロ経済統計陝西省、23年成長率目標「5.5％前後」中国-陝西経済マクロ経済統計関連記事２ＱのＧＤＰ成長率、2.5％にとどまるタイ経済マクロ経済統計スタグフレーションの懸念なし、中銀総裁インド経済マクロ経済インフレ率、３％超えは23年＝中銀総裁インドネシア経済マクロ経済金融一般中銀、22年末までに政策金利引き上げへインドネシア金融金融一般「２ＱのＧＤＰ成長率は4.7％」中銀総裁インドネシア経済マクロ経済