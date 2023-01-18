二輪・三輪車販売、22年は16％減の2142万台

中国-全国二輪・三輪車販売、22年は16％減の2142万台車両国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国二輪車統計貿易貿易統計22年ＧＤＰ3.0％成長、過去２番目の低水準中国-全国経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制財政一汽解放の22年販売、６割減の17万台中国-北京車両貿易統計自動車22年のＧＤＰ成長率3.0％ 過去２番目の低水準も、前途良好中国-全国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資観光雇用・労務政策・法律・規制財政小売り外食・飲食二輪・三輪車販売、22年は16％減の2142万台中国-全国車両貿易統計二輪車22年の輸出額、企業約３割が前年比２割以上増台湾経済マクロ経済貿易統計22年の工作機械輸出額、９％増台湾製造貿易統計その他製造機械関連記事二輪メーカーの業績好調、中大型に人気集中中国-全国車両マクロ経済統計決算二輪車日本のタイ向け鉄鋼輸出量、10月は37％増タイ鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属二輪車地場のＫＲモータース、中国に合弁韓国車両自動車二輪車設備投資重慶で自動二輪車展示会、10月13日から中国-重慶車両マクロ経済統計自動車二輪車卸売り社会一般イベント小売り製販ともに1千万台突破、上半期の二輪車中国-全国車両マクロ経済貿易統計自動車二輪車