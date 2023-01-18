行政長官、３月までにコロナ規制解除目指す

香港行政長官、３月までにコロナ規制解除目指すPICK UP社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（17日）アジア社会統計保健医療社会一般外国人の出入境数、22年は１％減の447万人中国-全国社会統計陸運海運空運社会一般上海の国際線が回復傾向、１日平均30便運航中国-上海運輸統計空運深セン・広州空港の旅客数、22年は約４割減中国-広東運輸統計空運ゼロコロナ「深い傷」、頼みの不動産・車に懸念中国-全国車両マクロ経済自動車不動産政策・法律・規制新たに3843人感染、前日から810人減少香港社会統計保健医療社会一般関連記事行政長官、マスク着用義務の緩和を否定香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制韓国人の95％、新型コロナ抗体を保有韓国社会社会一般３カ月内にマスク着用不要も、専門家フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制ＮＳＷ政府、屋内マスク規制を２月末まで維持オーストラリア社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制ＮＺオークランドの都市封鎖、予定通り解除ニュージーランド社会保健医療陸運海運空運社会一般政策・法律・規制