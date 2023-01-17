工業設備稼働率、22年４Ｑは75.7％に下落

中国-全国工業設備稼働率、22年４Ｑは75.7％に下落PICK UP経済国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車化学一般繊維その他製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガスマクロ経済統計自動車統計工業設備稼働率、22年４Ｑは75.7％に下落中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信化学一般繊維その他製造石油・石炭・ガス一汽解放の22年販売、６割減の17万台中国-北京車両貿易統計自動車12月の経済指標、鉱工業の伸び鈍化続く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食現代自がインドで成長加速 ＳＵＶ好調、ＥＶでスズキ追う韓国車両統計自動車電動車登録、22年は9.1万台 ＢＥＶが7.7倍増と伸びをけん引タイ車両統計自動車環境12月の産業景況感92.6、７カ月ぶりに悪化タイ経済統計関連記事工業設備稼働率、３Ｑは75.6％＝前期比改善中国-全国経済マクロ経済統計自動車繊維機械石油・石炭・ガス鉱業工業設備稼働率、22年１Ｑは75.8％に下落中国-全国経済マクロ経済統計自動車鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道工業設備稼働率、18年は76.5％に下落中国-全国経済マクロ経済統計その他製造工業設備稼働率、３Ｑは76.5％に下落中国-全国経済マクロ経済統計その他製造工業設備稼働率、１Ｑは76.5％に下落中国-全国経済マクロ経済統計その他製造