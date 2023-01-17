22年12月の輸出額21％減少

シンガポール22年12月の輸出額21％減少10年ぶり下げ幅、中国向け不振PICK UP経済国・地域シンガポール業種経済関連タグ中国シンガポールマクロ経済統計貿易貿易統計22年ＧＤＰ3.0％成長、過去２番目の低水準中国-全国経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制財政一汽解放の22年販売、６割減の17万台中国-北京車両貿易統計自動車22年のＧＤＰ成長率3.0％ 過去２番目の低水準も、前途良好中国-全国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資観光雇用・労務政策・法律・規制財政小売り外食・飲食二輪・三輪車販売、22年は16％減の2142万台中国-全国車両貿易統計二輪車22年の輸出額、企業約３割が前年比２割以上増台湾経済マクロ経済貿易統計22年の工作機械輸出額、９％増台湾製造貿易統計その他製造機械関連記事10月輸出が２年ぶりマイナス 中国向け不振、通年予測下方修正シンガポール経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター保健医療化学一般鉄鋼・金属その他製造精密機器石油・石炭・ガス９月輸出は13カ月ぶり低成長 電子製品低迷、下振れリスクもシンガポール経済マクロ経済貿易統計７月輸出、電子２桁増で堅調 通年は５～８％増の見通しシンガポール経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター医薬品その他製造精密機器11月の輸出額は３％減 ８カ月ぶりマイナス、非電子が不振シンガポール経済マクロ経済貿易統計４月輸出は３カ月ぶり拡大 12％増、中国向け・非電子が好調シンガポール経済マクロ経済貿易統計