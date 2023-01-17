16日の感染者３人、死者は22日連続ゼロ

ミャンマー16日の感染者３人、死者は22日連続ゼロ安全情報社会国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（17日）アジア社会統計保健医療社会一般外国人の出入境数、22年は１％減の447万人中国-全国社会統計陸運海運空運社会一般上海の国際線が回復傾向、１日平均30便運航中国-上海運輸統計空運深セン・広州空港の旅客数、22年は約４割減中国-広東運輸統計空運ゼロコロナ「深い傷」、頼みの不動産・車に懸念中国-全国車両マクロ経済自動車不動産政策・法律・規制新たに3843人感染、前日から810人減少香港社会統計保健医療社会一般関連記事15日の感染者９人、死者は３週間連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般12日の感染者１人、死者ゼロは18日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般９日の感染者７人、死者ゼロは15日連続ミャンマー社会保健医療社会一般５日の感染者４人、死者ゼロは11日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制３日の感染者８人、９日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般