新規感染276人、約１年ぶり低水準（16日）

シンガポール新規感染276人、約１年ぶり低水準（16日）安全情報社会国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（17日）アジア社会統計保健医療社会一般外国人の出入境数、22年は１％減の447万人中国-全国社会統計陸運海運空運社会一般上海の国際線が回復傾向、１日平均30便運航中国-上海運輸統計空運深セン・広州空港の旅客数、22年は約４割減中国-広東運輸統計空運ゼロコロナ「深い傷」、頼みの不動産・車に懸念中国-全国車両マクロ経済自動車不動産政策・法律・規制新たに3843人感染、前日から810人減少香港社会統計保健医療社会一般関連記事新規感染309人、前日から26％減少（15日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染415人、前日から17％減少（14日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染498人、前日から５％減少（13日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染524人、前日比12％減（12日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染598人、前日比34％減（11日）シンガポール社会保健医療社会一般