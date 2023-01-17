中国のコロナ飲み薬に効果、既存薬と同等

中国-全国中国のコロナ飲み薬に効果、既存薬と同等医薬NEW国・地域中国-全国業種医薬関連タグ中国日本米国医薬品関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW訪中前のＰＣＲ検査、紙の陰性証明が必要に中国-全国社会保健医療空運社会一般NEW中国、ビザ発給の一部容認＝公務や商務中国-全国社会マクロ経済社会一般NEW携程、旅行業界に１兆元の経済効果波及へ中国-上海観光マクロ経済ＩＴ一般観光娯楽小売り外食・飲食NEW上海の飲食店、大みそかの予約枠８割埋まる中国-上海サービス統計社会一般文化・宗教外食・飲食NEW中国のコロナ飲み薬に効果、既存薬と同等中国-全国医薬医薬品NEW関連記事コロナ後発薬中国で供給も、米ファイザーと交渉中国-全国医薬保健医療医薬品コロナ感染者の飲み薬、代理人が受け取り可台湾社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制コロナ治療薬70万人分、ファイザーと購入契約台湾社会保健医療医薬品社会一般ファイザーコロナ薬、中国では成人に限定中国-全国社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制米製飲み薬輸入緊急承認、中国＝新型コロナで中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制