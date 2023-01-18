突貫工事の療養施設、７カ所が運営停止

香港突貫工事の療養施設、７カ所が運営停止社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（17日）アジア社会統計保健医療社会一般外国人の出入境数、22年は１％減の447万人中国-全国社会統計陸運海運空運社会一般上海の国際線が回復傾向、１日平均30便運航中国-上海運輸統計空運深セン・広州空港の旅客数、22年は約４割減中国-広東運輸統計空運ゼロコロナ「深い傷」、頼みの不動産・車に懸念中国-全国車両マクロ経済自動車不動産政策・法律・規制新たに3843人感染、前日から810人減少香港社会統計保健医療社会一般関連記事「逆隔離」施設の求人始まる 実施間近か、落馬洲で準備着々香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制香港での検疫を提案、本土行きで立法会議員香港社会保健医療観光社会一般政策・法律・規制指定検疫ホテル2.3万室に ２カ月で3.8倍、入境者増に対応香港社会空運観光社会一般政策・法律・規制臨時療養施設２カ所増、粉嶺と人工島に香港社会保健医療建設・プラント社会一般政策・法律・規制中央の支援に「緊急法」適用 通常手続き免除、政務長官が便宜香港社会保健医療建設・プラント社会一般政策・法律・規制