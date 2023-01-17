新たに4653人感染、前日から1608人減少

香港新たに4653人感染、前日から1608人減少安全情報社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW訪中前のＰＣＲ検査、紙の陰性証明が必要に中国-全国社会保健医療空運社会一般NEW中国、ビザ発給の一部容認＝公務や商務中国-全国社会マクロ経済社会一般NEW携程、旅行業界に１兆元の経済効果波及へ中国-上海観光マクロ経済ＩＴ一般観光娯楽小売り外食・飲食NEW上海の飲食店、大みそかの予約枠８割埋まる中国-上海サービス統計社会一般文化・宗教外食・飲食NEW中国のコロナ飲み薬に効果、既存薬と同等中国-全国医薬医薬品NEW関連記事新たに9279人感染、前日から100人減少香港社会統計保健医療社会一般新たに9379人感染、前日から2262人減少香港社会統計保健医療社会一般新たに１万1641人感染、前日から2472人減少香港社会統計保健医療社会一般新たに１万8422人感染、前日から1999人増香港社会統計保健医療社会一般新たに１万6423人感染、前日から237人増香港社会統計保健医療社会一般