ライオン、医薬品製造大手に資本参加

ベトナムライオン、医薬品製造大手に資本参加日系企業進出PICK UP医薬NEW国・地域ベトナム業種医薬関連タグベトナム日本保健医療医薬品その他製造関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向ライオン、医薬品製造大手に資本参加ベトナム医薬保健医療医薬品その他製造NEWミキハウス、シンガポールに旗艦店シンガポール繊維繊維小売りNEW梱包資材トライウォール、タイに２工場開設タイ製造その他製造紙・パルプ日本システム技術、南部に拠点設立インドＩＴＩＴ一般電子・コンピューターマルコメ、みそ専門店を海外初出店タイ食品食品・飲料小売りイノアック、マットレス工場を新設インドネシア製造その他製造関連記事三菱商事、医療関連企業に10億ルピー出資インド医薬保健医療医薬品証券アヤラ、地場新興企業とオンライン薬局運営フィリピン医薬ベンチャー保健医療証券医薬品価格アプリを年内に＝薬局業界団体香港医薬ＩＴ一般電子・コンピューター通信保健医療医薬品卸売り社会一般事件小売り医薬品ＡＰＩ、ドラッグストアの倍増を計画オーストラリア医薬決算保健医療医薬卸売り出荷量、病院向けが急増インド医薬統計保健医療医薬品卸売りその他サービス建設・プラント社会一般文化・宗教小売り