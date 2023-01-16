22年の貿易黒字は545億ドル

インドネシア22年の貿易黒字は545億ドル前年比1.5倍、過去最高を更新経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計貿易貿易統計江蘇省、23年経済成長目標は「５％前後」中国-江蘇経済マクロ経済統計その他製造政策・法律・規制NEW重慶市、23年経済成長目標は「６％以上」中国-重慶経済マクロ経済統計その他製造政策・法律・規制NEW山東省、23年成長率目標「５％以上」中国-山東経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW６％以上の成長目標が過半 地方の23年、前年から控えめに中国-全国経済マクロ経済統計インフラ設備投資政策・法律・規制財政NEW22年の空港旅客４倍増、水際緩和で急回復香港運輸統計空運NEW22年12月輸出9.6％減、３カ月連続マイナス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW関連記事11月輸出、前年同月比６％増 貿易収支は31カ月連続で黒字インドネシア経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス11月ＣＰＩ、5.42％上昇 ２カ月連続鈍化、ピークアウトかインドネシア経済マクロ経済統計10月輸出、前年比12％増 資源けん引、貿易黒字30カ月連続インドネシア経済マクロ経済貿易石油・石炭・ガス電力・ガス・水道７～９月ＧＤＰ成長率5.72％ 資源輸出好調で伸び加速インドネシア経済マクロ経済貿易統計保健医療金融一般倉庫陸運海運空運観光政策・法律・規制小売り10月消費者物価、5.71％上昇 減速も２カ月連続５％超インドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道