22年12月輸出9.6％減、３カ月連続マイナス

韓国22年12月輸出9.6％減、３カ月連続マイナス経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易貿易統計江蘇省、23年経済成長目標は「５％前後」中国-江蘇経済マクロ経済統計その他製造政策・法律・規制NEW重慶市、23年経済成長目標は「６％以上」中国-重慶経済マクロ経済統計その他製造政策・法律・規制NEW山東省、23年成長率目標「５％以上」中国-山東経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW６％以上の成長目標が過半 地方の23年、前年から控えめに中国-全国経済マクロ経済統計インフラ設備投資政策・法律・規制財政NEW22年の空港旅客４倍増、水際緩和で急回復香港運輸統計空運NEW22年12月輸出9.6％減、３カ月連続マイナス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW関連記事２月の輸出9.5％増、４カ月連続プラス韓国経済マクロ経済貿易統計１月の輸出11.4％増、３カ月連続プラス韓国経済マクロ経済統計10月の輸出3.8％減、再びマイナスに転落韓国経済マクロ経済貿易統計８月の輸出10.1％減、６カ月連続マイナス韓国経済マクロ経済貿易統計２月の輸出4.3％増、半導体伸びプラス成長韓国経済マクロ経済貿易統計