新型コロナの域内感染者、16日は１万5409人

台湾新型コロナの域内感染者、16日は１万5409人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW訪中前のＰＣＲ検査、紙の陰性証明が必要に中国-全国社会保健医療空運社会一般NEW中国、ビザ発給の一部容認＝公務や商務中国-全国社会マクロ経済社会一般NEW携程、旅行業界に１兆元の経済効果波及へ中国-上海観光マクロ経済ＩＴ一般観光娯楽小売り外食・飲食NEW上海の飲食店、大みそかの予約枠８割埋まる中国-上海サービス統計社会一般文化・宗教外食・飲食NEW中国のコロナ飲み薬に効果、既存薬と同等中国-全国医薬医薬品NEW関連記事新型コロナの域内感染者、12日は２万2653人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、９日は１万6902人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、20日は１万7080人台湾社会保健医療医薬品社会一般新型コロナの域内感染者、14日は１万6578人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、３日は２万9922人台湾社会保健医療社会一般