新型コロナ、９～15日は新たに2934人感染

フィリピン新型コロナ、９～15日は新たに2934人感染社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW訪中前のＰＣＲ検査、紙の陰性証明が必要に中国-全国社会保健医療空運社会一般NEW中国、ビザ発給の一部容認＝公務や商務中国-全国社会マクロ経済社会一般NEW携程、旅行業界に１兆元の経済効果波及へ中国-上海観光マクロ経済ＩＴ一般観光娯楽小売り外食・飲食NEW上海の飲食店、大みそかの予約枠８割埋まる中国-上海サービス統計社会一般文化・宗教外食・飲食NEW中国のコロナ飲み薬に効果、既存薬と同等中国-全国医薬医薬品NEW関連記事新型コロナ、14～20日は新たに8004人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、３～９日は新たに１万4333人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、20～26日は新たに4634人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、２～８日は新たに1124人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、７～13日は新たに4131人感染フィリピン社会保健医療社会一般