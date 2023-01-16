金利上昇やコスト増が圧迫

マレーシア金利上昇やコスト増が圧迫不動産市場見通し、実需向けは堅調建設NEW国・地域マレーシア業種建設関連タグマレーシア金融一般不動産建設・プラントマクロ経済統計失業率チベット、23年経済成長目標「８％前後」中国-チベット経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW広西、23年経済成長目標「5.5％前後」中国-広西経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW北京市、23年成長率目標「4.5％以上」中国-北京経済マクロ経済統計NEW陝西省、23年成長率目標「5.5％前後」中国-陝西経済マクロ経済統計NEW江蘇省、23年経済成長目標は「５％前後」中国-江蘇経済マクロ経済統計その他製造政策・法律・規制NEW貴州省、23年経済成長目標は「６％前後」中国-貴州経済マクロ経済統計その他製造政策・法律・規制NEW関連記事７～９月ＧＤＰ、14.2％に加速 内外需とも堅調で予想上回る成長マレーシア経済マクロ経済貿易統計１～３月ＧＤＰは5.0％増 経済正常化で内需拡大、伸び加速マレーシア経済マクロ経済統計住宅在庫、再び増加傾向に コロナ長期化で低価格帯振るわずマレーシア建設統計不動産建設・プラント政策金利1.75％で据え置き 10会合連続、緩和継続は「適切」マレーシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制１～３月の住宅取引、４割減に 実需は堅調、テラスハウスが人気マレーシア建設マクロ経済不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制