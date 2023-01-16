新規感染309人、前日から26％減少（15日）

シンガポール新規感染309人、前日から26％減少（15日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW訪中前のＰＣＲ検査、紙の陰性証明が必要に中国-全国社会保健医療空運社会一般NEW中国、ビザ発給の一部容認＝公務や商務中国-全国社会マクロ経済社会一般NEW携程、旅行業界に１兆元の経済効果波及へ中国-上海観光マクロ経済ＩＴ一般観光娯楽小売り外食・飲食NEW上海の飲食店、大みそかの予約枠８割埋まる中国-上海サービス統計社会一般文化・宗教外食・飲食NEW中国のコロナ飲み薬に効果、既存薬と同等中国-全国医薬医薬品NEW関連記事新規感染415人、前日から17％減少（14日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染498人、前日から５％減少（13日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染524人、前日比12％減（12日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染598人、前日比34％減（11日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1116人、前日から28％減少（29日）シンガポール社会保健医療社会一般