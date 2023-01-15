22年の輸出額７％増

中国-全国22年の輸出額７％増一部製品が下支え、過去最高に経済国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車車部品電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属農林・水産精密機器機械その他製造ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道マクロ経済統計貿易政策・法律・規制自動車統計長安汽車、23年販売目標は２割増の280万台中国-重慶車両統計自動車22年の中古車取引8.9％減、コロナ禍影響中国-全国車両貿易統計自動車ＮＥＶ電池生産、22年は2.5倍の546ＧＷｈ中国-全国車両統計自動車インフラ車部品22年の輸出額７％増 一部製品が下支え、過去最高に中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品11月ゴム生産量、前月比12％減の2.8万トンマレーシア農水統計ゴム・皮革農林・水産22年車販売、26％増の472万台 ２年連続プラス、日本抜き世界３位インド車両統計自動車その他製造精密機器機械卸売り車部品小売り貿易統計22年の輸出額７％増 一部製品が下支え、過去最高に中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品23年成長率は6.0％前後、中科院予測中国-全国経済マクロ経済統計安徽省、23年経済成長目標は「6.5％前後」中国-安徽経済マクロ経済統計政策・法律・規制海南省、23年の経済成長目標「9.5％前後」中国-海南経済マクロ経済統計政策・法律・規制22年の中古車取引8.9％減、コロナ禍影響中国-全国車両貿易統計自動車22年ＩＣＴ輸出は過去最高、半導体がけん引韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター関連記事11月の輸出8.7％減、２カ月連続のマイナス中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信繊維その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業９月の輸出5.7％増、伸びが鈍化中国-全国経済マクロ経済貿易統計輸出の伸びが鈍化 ８月は７％増、前月比はマイナス中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業車部品６月の輸出、約18％増に回復 コロナ影響緩和、上期も２桁伸び中国-全国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制１～３月の輸出は16％増、コロナも好調維持中国-全国経済マクロ経済貿易統計