22年二輪販売、前年比7.4％増の1560万台

インド22年二輪販売、前年比7.4％増の1560万台PICK UP車両国・地域インド業種車両関連タグインド日本自動車二輪車統計自動車統計長安汽車、23年販売目標は２割増の280万台中国-重慶車両統計自動車22年の中古車取引8.9％減、コロナ禍影響中国-全国車両貿易統計自動車ＮＥＶ電池生産、22年は2.5倍の546ＧＷｈ中国-全国車両統計自動車インフラ車部品22年の輸出額７％増 一部製品が下支え、過去最高に中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品11月ゴム生産量、前月比12％減の2.8万トンマレーシア農水統計ゴム・皮革農林・水産22年車販売、26％増の472万台 ２年連続プラス、日本抜き世界３位インド車両統計自動車その他製造精密機器機械卸売り車部品小売り関連記事11月二輪販売台数は前年比16.5％増インド車両統計二輪車電子・コンピューター精密機器機械卸売り車部品10月の二輪販売1.6％増、前月から減速インド車両統計自動車二輪車９月の二輪販売12.9％増、６カ月連続プラスインド車両統計自動車二輪車７月の二輪販売は前年比9.6％増インド車両統計二輪車電子・コンピューター精密機器車部品19年度の二輪販売、17.8％減の1742万台インド車両統計自動車二輪車