11月の鉱工業生産指数、前年比7.1％上昇

インド11月の鉱工業生産指数、前年比7.1％上昇経済国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計自動車統計長安汽車、23年販売目標は２割増の280万台中国-重慶車両統計自動車22年の中古車取引8.9％減、コロナ禍影響中国-全国車両貿易統計自動車ＮＥＶ電池生産、22年は2.5倍の546ＧＷｈ中国-全国車両統計自動車インフラ車部品22年の輸出額７％増 一部製品が下支え、過去最高に中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品11月ゴム生産量、前月比12％減の2.8万トンマレーシア農水統計ゴム・皮革農林・水産22年車販売、26％増の472万台 ２年連続プラス、日本抜き世界３位インド車両統計自動車その他製造精密機器機械卸売り車部品小売り関連記事10月の鉱工業生産指数、前年比4.0％低下インド経済マクロ経済統計９月の鉱工業生産指数、前年比3.1％上昇インド経済統計自動車医薬品繊維その他製造精密機器ゴム・皮革紙・パルプ機械ガラス・セメント鉱業電力・ガス・水道メディア車部品８月の鉱工業生産指数、前年比0.8％低下インド経済マクロ経済統計７月の鉱工業生産指数、前年比2.4％上昇インド経済マクロ経済統計６月の鉱工業生産指数、13.6％上昇インド経済マクロ経済統計