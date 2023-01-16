22年の中古車取引8.9％減、コロナ禍影響

中国-全国22年の中古車取引8.9％減、コロナ禍影響PICK UP車両国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載半導体不足半導体不足22年の中古車取引8.9％減、コロナ禍影響中国-全国車両貿易統計自動車力積電、１Ｑは前四半期比15％減収を予測台湾ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター22年ＩＣＴ輸出は過去最高、半導体がけん引韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター米半導体協会に投資要請、カイ副首相ベトナムＩＴＩＴ一般電子・コンピューター精密機器電子輸出は23年９％増、業界団体予測フィリピン製造貿易統計電子・コンピューターその他製造イベント新車販売が２年連続プラス 22年、２％増の2686万台に中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制車部品自動車統計長安汽車、23年販売目標は２割増の280万台中国-重慶車両統計自動車22年の中古車取引8.9％減、コロナ禍影響中国-全国車両貿易統計自動車ＮＥＶ電池生産、22年は2.5倍の546ＧＷｈ中国-全国車両統計自動車インフラ車部品22年の輸出額７％増 一部製品が下支え、過去最高に中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品11月ゴム生産量、前月比12％減の2.8万トンマレーシア農水統計ゴム・皮革農林・水産22年車販売、26％増の472万台 ２年連続プラス、日本抜き世界３位インド車両統計自動車その他製造精密機器機械卸売り車部品小売り貿易統計22年の輸出額７％増 一部製品が下支え、過去最高に中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品23年成長率は6.0％前後、中科院予測中国-全国経済マクロ経済統計安徽省、23年経済成長目標は「6.5％前後」中国-安徽経済マクロ経済統計政策・法律・規制海南省、23年の経済成長目標「9.5％前後」中国-海南経済マクロ経済統計政策・法律・規制22年の中古車取引8.9％減、コロナ禍影響中国-全国車両貿易統計自動車22年ＩＣＴ輸出は過去最高、半導体がけん引韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター関連記事９月の中古車取引６％減、コロナで客足鈍化中国-全国車両統計自動車７月の中古車取引１％減、回復傾向継続中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制６月の中古車取引７％減、プラス転換近づく中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制21年の中古車取引、23％増の1758万台中国-全国車両統計自動車小売り２月の中古車取引数、13倍の95万台超中国-全国車両統計自動車卸売り小売り