11月ゴム生産量、前月比12％減の2.8万トン

マレーシア11月ゴム生産量、前月比12％減の2.8万トン農水国・地域マレーシア業種農水関連タグマレーシア農林・水産ゴム・皮革統計自動車統計長安汽車、23年販売目標は２割増の280万台中国-重慶車両統計自動車22年の中古車取引8.9％減、コロナ禍影響中国-全国車両貿易統計自動車ＮＥＶ電池生産、22年は2.5倍の546ＧＷｈ中国-全国車両統計自動車インフラ車部品22年の輸出額７％増 一部製品が下支え、過去最高に中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品11月ゴム生産量、前月比12％減の2.8万トンマレーシア農水統計ゴム・皮革農林・水産22年車販売、26％増の472万台 ２年連続プラス、日本抜き世界３位インド車両統計自動車その他製造精密機器機械卸売り車部品小売り関連記事９月ゴム生産量、前月比６％減の3.5万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産８月ゴム生産量、前月比3.8％減の3.6万トンマレーシア農水統計その他製造農林・水産５月ゴム生産量、前月比６％減の2.1万トンマレーシア農水貿易統計その他製造農林・水産11月ゴム生産量、前月比27％減の3.2万トンマレーシア農水貿易統計自動車二輪車保健医療農林・水産雇用・労務４月ゴム生産量、前月比0.3％増の3.5万トンマレーシア農水貿易保健医療その他製造ゴム・皮革農林・水産娯楽