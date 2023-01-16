入国者の監視強化、テトで感染増懸念＝保健省

ベトナム入国者の監視強化、テトで感染増懸念＝保健省社会国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療空運政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ関連の死亡者６万人、政府発表中国-全国社会保健医療医薬品社会一般水際緩和、１日当たりの出入境者５割増中国-全国社会社会一般政策・法律・規制コロナ関連死６万人、国際社会の批判受け公表中国-全国社会社会一般政治一般深センが工業企業支援、コロナから立て直し中国-深セン経済マクロ経済保健医療政策・法律・規制財政香港航空、24年半ばにコロナ前の運航態勢へ香港運輸空運雇用・労務関連記事入国時のＰＣＲ検査不要へ 体温測定のみ、空港の混雑緩和へインドネシア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制入国者のオミクロン感染相次ぐ、保健省警戒ベトナム社会保健医療社会一般コロナ警戒第２級延長、マスク着用も継続台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制天津市、入国者全員を指定施設で隔離中国-天津社会保健医療社会一般政策・法律・規制広東省、入国者の隔離措置を25カ国に拡大中国-広東社会保健医療陸運海運空運社会一般政策・法律・規制