長安汽車、23年販売目標は２割増の280万台

中国-重慶長安汽車、23年販売目標は２割増の280万台車両国・地域中国-重慶業種車両関連タグ中国自動車統計自動車統計長安汽車、23年販売目標は２割増の280万台中国-重慶車両統計自動車22年の中古車取引8.9％減、コロナ禍影響中国-全国車両貿易統計自動車ＮＥＶ電池生産、22年は2.5倍の546ＧＷｈ中国-全国車両統計自動車インフラ車部品22年の輸出額７％増 一部製品が下支え、過去最高に中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品11月ゴム生産量、前月比12％減の2.8万トンマレーシア農水統計ゴム・皮革農林・水産22年車販売、26％増の472万台 ２年連続プラス、日本抜き世界３位インド車両統計自動車その他製造精密機器機械卸売り車部品小売り関連記事ＣＡＴＬと長安汽車が新会社、電池で協力中国-福建車両自動車電機車部品アバターと英ＢＰ、充電インフラ設置で提携中国-重慶車両自動車電機石油・石炭・ガスインフラ長安汽が新ＥＶ車体、華為・ＣＡＴＬと開発中国-重慶車両自動車ＩＴ一般車部品長安汽、30年に自社ブランド450万台販売へ中国-重慶車両自動車ＩＴ一般長安汽車、配車サービス企業に3.5万台供給中国-重慶車両自動車その他サービス陸運