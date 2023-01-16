豪11月住宅融資3.7％減、10カ月連続落ち込み

オーストラリア豪11月住宅融資3.7％減、10カ月連続落ち込み金融豪政府統計局（ＡＢＳ）は15日までに、2022年11月の住宅融資総額（季節調整値）が247億3,000万豪ドル（約２兆2,200億円）と前月比3.7％減、前年同月比24.3％減となったと発表した。10カ月連続での減少となり、昨年１月のピークを26％下回った。金利上昇により住宅購入者の借り入れ能力が低下していることから、今後もさらに減少する可能性が高い。一方リファイナンスは134億豪ドルと9.1％上昇し、過去最高となった。国・地域オーストラリア業種金融関連タグオーストラリア金融一般不動産建設・プラント関連記事豪６月の住宅融資4.4%減、借り換えは増加オーストラリア金融統計金融一般不動産豪７月住宅融資微増、居住用はピーク超えかオーストラリア金融マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント４月住宅融資0.2％増、居住用物件が貢献オーストラリア金融統計金融一般不動産豪２月住宅融資、前年比18.6％減少にオーストラリア金融マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント豪１月住宅融資、前年比20％超減少にオーストラリア金融統計金融一般建設・プラント