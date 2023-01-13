毎日の感染公表中止、コロナ実態さらに不透明

中国-全国毎日の感染公表中止、コロナ実態さらに不透明社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国日本保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（12日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW米メルク製コロナ薬、国内生産へ交渉中国-全国医薬貿易保健医療医薬品政策・法律・規制NEW毎日の感染公表中止、コロナ実態さらに不透明中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに9208人感染、前日から71人減少香港社会統計保健医療社会一般NEW高速鉄道が15日から運行再開 ３年ぶり、広州東駅に新たに接続香港運輸保健医療陸運政策・法律・規制NEW関連記事中国、日韓でビザ停止＝水際強化に対抗措置か中国-全国社会社会一般政策・法律・規制中国がスリランカ支援強調、「役割発揮する」スリランカ政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制中国との資源開発協議打ち切り、外相フィリピン資源石油・石炭・ガス政治一般外交米が新疆産品を原則禁輸、日本企業影響も米国経済電子・コンピューター繊維政策・法律・規制ＡＳＥＡＮを「終始優先」、周辺外交で＝中国全国政治政治一般