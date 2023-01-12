新車販売が２年連続プラス

中国-全国新車販売が２年連続プラス22年、２％増の2686万台に車両NEW国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国自動車車部品統計貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載半導体不足半導体不足新車販売が２年連続プラス 22年、２％増の2686万台に中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制車部品NEW半導体市況、１Ｑには悪化に歯止め＝力積電台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEWＴＳＭＣ、23年は４兆円投資 半導体サイクルは下期回復見込む台湾ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEWＴＳＭＣ、日本第２工場の建設検討台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW22年の上場企業売上高、５％増の40兆元台湾経済マクロ経済統計決算NEWみずほ銀が百周年記念講演、23年経済を展望台湾経済マクロ経済金融一般証券イベントNEW自動車統計全国の車保有台数、10～12月に400万台増中国-全国車両統計自動車二輪車NEW北汽集団、22年は145万台販売＝１割減に中国-北京車両貿易統計自動車NEW東風汽車の22年販売246万台、５年連続減少中国-湖北車両統計自動車NEW新車販売が２年連続プラス 22年、２％増の2686万台に中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制車部品NEW現代自動車、23年は17カ所にディーラー新設インドネシア車両統計自動車NEW22年電動車販売、２万台超 前年比6.5倍、ＥＶとＨＶが拮抗インドネシア車両統計自動車電機環境NEW貿易統計遼寧省、23年成長率目標「５％以上」中国-遼寧経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW河北省、23年成長率目標「６％前後」中国-河北経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW広東省のＧＤＰ成長率目標、23年は５％以上中国-広東経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制NEW北汽集団、22年は145万台販売＝１割減に中国-北京車両貿易統計自動車NEW新車販売が２年連続プラス 22年、２％増の2686万台に中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制車部品NEW12月の中小景況感46.1、先行指数は50回復香港経済マクロ経済統計NEW関連記事新車販売が半年ぶりマイナス 11月は7.9％減、コロナ直撃中国-全国車両貿易統計自動車10月の新車販売７％増 政策効果持続、コロナの悪材料も中国-全国車両貿易統計自動車８月の新車販売32％増 購入減税が後押し、商用車プラス中国-全国車両マクロ経済統計自動車新車販売が９カ月ぶりプラス １月実績、半導体不足が緩和中国-全国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品新車販売が５カ月連続プラス ８月は11.6％増、ＮＥＶも新記録中国-全国車両統計自動車