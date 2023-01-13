新型コロナの新規感染者、11日は４人

カンボジア新型コロナの新規感染者、11日は４人医薬NEW国・地域カンボジア業種医薬関連タグカンボジア保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（12日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW米メルク製コロナ薬、国内生産へ交渉中国-全国医薬貿易保健医療医薬品政策・法律・規制NEW毎日の感染公表中止、コロナ実態さらに不透明中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに9208人感染、前日から71人減少香港社会統計保健医療社会一般NEW高速鉄道が15日から運行再開 ３年ぶり、広州東駅に新たに接続香港運輸保健医療陸運政策・法律・規制NEW関連記事新型コロナの新規感染者、４日は９人カンボジア医薬保健医療12日のコロナ感染は25人、９月21日以来最多カンボジア医薬統計保健医療新型コロナ、18日の新規感染者は５人カンボジア医薬保健医療新型コロナの新規感染者、26日は９人カンボジア医薬統計保健医療新型コロナの新規感染者、19日は４人カンボジア医薬統計保健医療