ホテルや航空券の代金が上昇、観光客増加で

タイホテルや航空券の代金が上昇、観光客増加でPICK UP観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグタイ空運観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（12日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW米メルク製コロナ薬、国内生産へ交渉中国-全国医薬貿易保健医療医薬品政策・法律・規制NEW毎日の感染公表中止、コロナ実態さらに不透明中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに9208人感染、前日から71人減少香港社会統計保健医療社会一般NEW高速鉄道が15日から運行再開 ３年ぶり、広州東駅に新たに接続香港運輸保健医療陸運政策・法律・規制NEW関連記事国内線の運航再開、初日は利用者7000人タイ運輸空運観光政策・法律・規制民間航空庁、国内線運航再開の条件を発表タイ運輸空運政策・法律・規制７月の６空港利用者82％減、運航禁止で激減タイ運輸統計空運タイエアアジア、12～30日に全便運航停止タイ運輸保健医療空運政策・法律・規制ベトジェット、チェンマイ・プーケット就航タイ運輸倉庫空運観光