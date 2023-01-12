12月ＣＰＩは1.8％上昇、３カ月ぶり拡大

中国-全国12月ＣＰＩは1.8％上昇、３カ月ぶり拡大経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国食品・飲料マクロ経済統計ＣＰＩ江蘇のＣＰＩ、12月は２％上昇中国-江蘇経済マクロ経済統計NEW12月ＣＰＩは1.8％上昇、３カ月ぶり拡大中国-全国経済マクロ経済統計食品・飲料NEW遼寧省、23年成長率目標「５％以上」中国-遼寧経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW河北省、23年成長率目標「６％前後」中国-河北経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW浙江省、23年経済成長目標は「５％以上」中国-浙江経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW12月ＣＰＩ上昇率は5.7％、前月に続き目標内インド経済マクロ経済統計NEW関連記事11月ＣＰＩは1.6％上昇、８カ月ぶり低水準中国-全国経済マクロ経済統計10月ＣＰＩは2.1％上昇、伸び鈍化中国-全国経済マクロ経済統計２月ＣＰＩは0.9％上昇、伸び率横ばい中国-全国経済マクロ経済統計食品・飲料１月ＣＰＩは0.9％上昇、伸び鈍化中国-全国経済マクロ経済統計通信食品・飲料保健医療医薬品繊維農林・水産石油・石炭・ガスその他サービス倉庫陸運海運空運娯楽教育文化・宗教天津の12月ＣＰＩは2.2％上昇、0.8Ｐ鈍化中国-天津経済マクロ経済統計