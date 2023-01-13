北汽集団、22年は145万台販売＝１割減に

中国-北京北汽集団、22年は145万台販売＝１割減に車両NEW国・地域中国-北京業種車両関連タグ中国韓国欧州自動車統計貿易自動車統計全国の車保有台数、10～12月に400万台増中国-全国車両統計自動車二輪車NEW北汽集団、22年は145万台販売＝１割減に中国-北京車両貿易統計自動車NEW東風汽車の22年販売246万台、５年連続減少中国-湖北車両統計自動車NEW新車販売が２年連続プラス 22年、２％増の2686万台に中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制車部品NEW現代自動車、23年は17カ所にディーラー新設インドネシア車両統計自動車NEW22年電動車販売、２万台超 前年比6.5倍、ＥＶとＨＶが拮抗インドネシア車両統計自動車電機環境NEW貿易統計遼寧省、23年成長率目標「５％以上」中国-遼寧経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW河北省、23年成長率目標「６％前後」中国-河北経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW広東省のＧＤＰ成長率目標、23年は５％以上中国-広東経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制NEW北汽集団、22年は145万台販売＝１割減に中国-北京車両貿易統計自動車NEW新車販売が２年連続プラス 22年、２％増の2686万台に中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制車部品NEW12月の中小景況感46.1、先行指数は50回復香港経済マクロ経済統計NEW関連記事北汽集団、「９月の新車販売が好調」中国-北京車両統計自動車北京汽車集団、ダイムラーの筆頭株主に中国-北京車両統計自動車証券北京ベンツ、ＮＥＶに生産シフト中国-北京車両自動車北汽集団、１Ｑ新車販売は3.7％増の57万台中国-北京車両決算自動車北汽集団、上半期の販売台数7.6％増中国-北京車両統計決算自動車