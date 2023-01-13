全国の車保有台数、10～12月に400万台増

中国-全国全国の車保有台数、10～12月に400万台増車両NEW国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国自動車二輪車統計自動車統計全国の車保有台数、10～12月に400万台増中国-全国車両統計自動車二輪車NEW北汽集団、22年は145万台販売＝１割減に中国-北京車両貿易統計自動車NEW東風汽車の22年販売246万台、５年連続減少中国-湖北車両統計自動車NEW新車販売が２年連続プラス 22年、２％増の2686万台に中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制車部品NEW現代自動車、23年は17カ所にディーラー新設インドネシア車両統計自動車NEW22年電動車販売、２万台超 前年比6.5倍、ＥＶとＨＶが拮抗インドネシア車両統計自動車電機環境NEW関連記事全国の車保有台数、９月末に3.2億台中国-全国車両統計自動車全国の車保有台数、３月末に３億700万台中国-全国車両統計自動車二輪車自動車の保有台数2.97億台、ＮＥＶは678万台中国-全国車両統計自動車二輪車自動車の保有台数2.9億台、ＮＥＶは603万台中国-全国車両統計自動車二輪車マイカー保有台数、19年末で２億台突破中国-全国車両統計自動車二輪車