水際対策の再強化求める声

マレーシア水際対策の再強化求める声中国人旅行者、回復は今年後半か安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグ中国マレーシア保健医療観光マクロ経済政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（12日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW米メルク製コロナ薬、国内生産へ交渉中国-全国医薬貿易保健医療医薬品政策・法律・規制NEW毎日の感染公表中止、コロナ実態さらに不透明中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに9208人感染、前日から71人減少香港社会統計保健医療社会一般NEW高速鉄道が15日から運行再開 ３年ぶり、広州東駅に新たに接続香港運輸保健医療陸運政策・法律・規制NEW関連記事景気刺激策、不十分の声も ワクチン接種までしのぐ措置かマレーシア経済マクロ経済保健医療政策・法律・規制財政隔離措置短縮で国境再開に前進、観光業界マレーシア観光保健医療観光社会一般政策・法律・規制「国内トラベルバブル」開始 感染ゼロ地区間、ＭＩＣＥも対象マレーシア観光観光政策・法律・規制観光税導入でトラブル対策、奨励金支給へマレーシア観光観光財政【ハラル情報】中国人ムスリムへの観光対応も必須にマレーシア観光観光文化・宗教