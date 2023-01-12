新規感染367人、４日連続で500人下回る

マレーシア新規感染367人、４日連続で500人下回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（12日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW米メルク製コロナ薬、国内生産へ交渉中国-全国医薬貿易保健医療医薬品政策・法律・規制NEW毎日の感染公表中止、コロナ実態さらに不透明中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに9208人感染、前日から71人減少香港社会統計保健医療社会一般NEW高速鉄道が15日から運行再開 ３年ぶり、広州東駅に新たに接続香港運輸保健医療陸運政策・法律・規制NEW関連記事新規感染433人、４日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染867人、約７カ月ぶり１千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1576人、３日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1453人、９日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般新規感染2478人、３カ月ぶり低水準マレーシア社会統計保健医療社会一般