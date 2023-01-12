中国が日韓に追加対抗措置、乗り継ぎビザも停止

韓国中国が日韓に追加対抗措置、乗り継ぎビザも停止社会国・地域韓国業種社会関連タグ韓国社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動きビザ発給停止の動揺広がる 出張不可に失望感、業務に影響も中国-全国経済社会一般政策・法律・規制日韓が中国のビザ停止に反発、水際対策で摩擦韓国社会社会一般中国が日韓に追加対抗措置、乗り継ぎビザも停止韓国社会社会一般中国のビザ発給停止、韓国企業への影響懸念韓国経済マクロ経済外交中国人旅行者受け入れに苦慮 政府、ワクチン義務化で二転三転タイ観光観光「中国人観光客を歓迎」サンディアガ観光相インドネシア社会観光社会一般アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（11日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ薬「ラゲブリオ」、1500元で発売か中国-全国医薬貿易保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制旧暦大みそかの食事会、既に予約が困難に中国-全国サービス社会一般外食・飲食ビザ発給停止の動揺広がる 出張不可に失望感、業務に影響も中国-全国経済社会一般政策・法律・規制新たに9279人感染、前日から100人減少香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、11日は２万5245人台湾社会保健医療社会一般関連記事中国、日韓でビザ停止＝水際強化に対抗措置か中国-全国社会社会一般政策・法律・規制日韓でビザ発給停止、日系企業に不安広がる中国-全国社会保健医療空運社会一般外交外食・飲食留学生査証の再開を示唆、中国中国-全国社会社会一般教育中国がスリランカ支援強調、「役割発揮する」スリランカ政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制ＡＳＥＡＮを「終始優先」、周辺外交で＝中国全国政治政治一般