新たに9279人感染、前日から100人減少

香港新たに9279人感染、前日から100人減少安全情報社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（11日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ薬「ラゲブリオ」、1500元で発売か中国-全国医薬貿易保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制旧暦大みそかの食事会、既に予約が困難に中国-全国サービス社会一般外食・飲食ビザ発給停止の動揺広がる 出張不可に失望感、業務に影響も中国-全国経済社会一般政策・法律・規制新たに9279人感染、前日から100人減少香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、11日は２万5245人台湾社会保健医療社会一般関連記事新たに9379人感染、前日から2262人減少香港社会統計保健医療社会一般新たに１万1641人感染、前日から2472人減少香港社会統計保健医療社会一般新たに１万8422人感染、前日から1999人増香港社会統計保健医療社会一般新たに１万6423人感染、前日から237人増香港社会統計保健医療社会一般新たに３人感染、域内ゼロ＝累計１万2330人香港社会統計保健医療社会一般