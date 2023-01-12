旧暦大みそかの食事会、既に予約が困難に

中国-全国旧暦大みそかの食事会、既に予約が困難にサービス国・地域中国-全国業種サービス関連タグ中国食品・飲料外食・飲食社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（11日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ薬「ラゲブリオ」、1500元で発売か中国-全国医薬貿易保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制旧暦大みそかの食事会、既に予約が困難に中国-全国サービス食品・飲料社会一般外食・飲食ビザ発給停止の動揺広がる 出張不可に失望感、業務に影響も中国-全国経済社会一般政策・法律・規制新たに9279人感染、前日から100人減少香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、11日は２万5245人台湾社会保健医療社会一般関連記事マカオのホテル、春節期間の予約はほぼ満室マカオ観光その他サービス観光娯楽春節の飲食店売り上げ１割増、業界団体予測香港食品食品・飲料卸売りその他サービス小売り北京の春節消費、1割増の215億元に中国-北京商業マクロ経済統計食品・飲料卸売り小売り大みそかディナー、今月中に予約済みに中国-全国経済マクロ経済その他サービス社会一般文化・宗教「年夜飯」の個室予約率95％、深セン中国-全国統計卸売りその他サービス社会一般イベント文化・宗教小売り