四川省、23年経済成長目標は「６％前後」

中国-四川四川省、23年経済成長目標は「６％前後」経済国・地域中国-四川業種経済関連タグ中国その他製造陸運マクロ経済統計財政政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務ＣＰＩ福建省のＧＤＰ成長率目標、23年は６％前後中国-福建経済マクロ経済統計政策・法律・規制天津市、23年成長率目標「４％前後」中国-天津経済マクロ経済統計政策・法律・規制上海市、23年経済成長目標は「5.5％以上」中国-上海経済マクロ経済統計インフラ金融一般政策・法律・規制四川省、23年経済成長目標は「６％前後」中国-四川経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資陸運雇用・労務政策・法律・規制財政23年の日系昇給率2.9％予測 ＮＮＡ調査、７割超が昇給実施へ台湾経済マクロ経済統計雇用・労務豪11月ＣＰＩ、7.3％上昇 32年ぶり高水準に逆戻りオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般ＧＤＰ中国のＧＤＰ、35年ごろ米国超えへ中国-全国経済マクロ経済統計福建省のＧＤＰ成長率目標、23年は６％前後中国-福建経済マクロ経済統計政策・法律・規制四川省、23年経済成長目標は「６％前後」中国-四川経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資陸運雇用・労務政策・法律・規制財政上海市、23年経済成長目標は「5.5％以上」中国-上海経済マクロ経済統計インフラ金融一般政策・法律・規制天津市、23年成長率目標「４％前後」中国-天津経済マクロ経済統計政策・法律・規制蘇州市、23年成長率目標「５％前後」中国-江蘇経済マクロ経済統計関連記事南京市、23年経済成長目標は「５％以上」中国-江蘇経済マクロ経済政策・法律・規制蘇州市、23年成長率目標「５％前後」中国-江蘇経済マクロ経済統計四川省、22年の経済成長目標は「6.5％前後」中国-四川経済マクロ経済政策・法律・規制重慶市、22年経済成長目標は「5.5％前後」中国-重慶経済マクロ経済統計政策・法律・規制四川省、21年の経済成長目標は「７％以上」中国-四川経済マクロ経済統計政策・法律・規制