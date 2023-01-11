23年の日系昇給率2.9％予測

台湾23年の日系昇給率2.9％予測ＮＮＡ調査、７割超が昇給実施へ経済国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務ＣＰＩ福建省のＧＤＰ成長率目標、23年は６％前後中国-福建経済マクロ経済統計政策・法律・規制天津市、23年成長率目標「４％前後」中国-天津経済マクロ経済統計政策・法律・規制上海市、23年経済成長目標は「5.5％以上」中国-上海経済マクロ経済統計インフラ金融一般政策・法律・規制四川省、23年経済成長目標は「６％前後」中国-四川経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資陸運雇用・労務政策・法律・規制財政23年の日系昇給率2.9％予測 ＮＮＡ調査、７割超が昇給実施へ台湾経済マクロ経済統計雇用・労務豪11月ＣＰＩ、7.3％上昇 32年ぶり高水準に逆戻りオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般関連記事20年日系昇給率は6.6％予測 19年実績より低下＝ＮＮＡ調査インドネシア経済マクロ経済雇用・労務日系の昇給率、19年は7.9％ ９割が人件費上昇「感じる」ミャンマー経済マクロ経済統計雇用・労務20年の日系昇給率2.7％予測 ＮＮＡ調査、伸び鈍化へ台湾経済マクロ経済統計雇用・労務20年昇給率予測見通し3.3％ 伸び鈍化、景気悪化影響か香港経済マクロ経済統計雇用・労務20年の日系予想昇給率4.5％ ＮＮＡ調査、19年実績から低下マレーシア経済統計電機雇用・労務