上海市、23年経済成長目標は「5.5％以上」

中国-上海上海市、23年経済成長目標は「5.5％以上」経済国・地域中国-上海業種経済関連タグ中国金融一般マクロ経済統計政策・法律・規制インフラＣＰＩ福建省のＧＤＰ成長率目標、23年は６％前後中国-福建経済マクロ経済統計政策・法律・規制天津市、23年成長率目標「４％前後」中国-天津経済マクロ経済統計政策・法律・規制上海市、23年経済成長目標は「5.5％以上」中国-上海経済マクロ経済統計インフラ金融一般政策・法律・規制四川省、23年経済成長目標は「６％前後」中国-四川経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資陸運雇用・労務政策・法律・規制財政23年の日系昇給率2.9％予測 ＮＮＡ調査、７割超が昇給実施へ台湾経済マクロ経済統計雇用・労務豪11月ＣＰＩ、7.3％上昇 32年ぶり高水準に逆戻りオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般ＧＤＰ中国のＧＤＰ、35年ごろ米国超えへ中国-全国経済マクロ経済統計福建省のＧＤＰ成長率目標、23年は６％前後中国-福建経済マクロ経済統計政策・法律・規制四川省、23年経済成長目標は「６％前後」中国-四川経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資陸運雇用・労務政策・法律・規制財政上海市、23年経済成長目標は「5.5％以上」中国-上海経済マクロ経済統計インフラ金融一般政策・法律・規制天津市、23年成長率目標「４％前後」中国-天津経済マクロ経済統計政策・法律・規制蘇州市、23年成長率目標「５％前後」中国-江蘇経済マクロ経済統計失業率福建省のＧＤＰ成長率目標、23年は６％前後中国-福建経済マクロ経済統計政策・法律・規制天津市、23年成長率目標「４％前後」中国-天津経済マクロ経済統計政策・法律・規制上海市、23年経済成長目標は「5.5％以上」中国-上海経済マクロ経済統計インフラ金融一般政策・法律・規制22年就業者数、22年ぶり最大の81.6万人増韓国経済マクロ経済統計雇用・労務11月失業率、前月から横ばいの3.6％マレーシア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務22年11月の失業率1.9％、４年ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計長城汽車の22年販売、106万台で目標未達中国-河北車両貿易統計自動車江淮汽車の22年販売、３年ぶりマイナス中国-安徽車両貿易統計自動車上海市、23年経済成長目標は「5.5％以上」中国-上海経済マクロ経済統計インフラ金融一般政策・法律・規制12月の人民元貸出、増加額は1.4兆元中国-全国金融統計金融一般23年の昇給率、2.8％に縮小 ＮＮＡ日系調査、景気低迷を反映か香港経済マクロ経済統計雇用・労務日本製の熱延鋼板輸入、価格下落で12％増韓国鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属関連記事上海市、22年経済成長目標は「5.5％前後」中国-上海経済マクロ経済自動車インフラその他サービス陸運海運空運観光環境政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食上海、21年の経済成長目標は６％以上中国-上海経済マクロ経済統計政策・法律・規制山東省の経済成長率目標、20年は「６％超」中国-山東経済マクロ経済政策・法律・規制山東省の成長目標、今年は約6.5％に抑制中国-山東経済マクロ経済政策・法律・規制東莞―恵州間の都市間鉄道、全線開通中国-広東運輸インフラ倉庫陸運