新型コロナの域内感染者、11日は２万5245人

台湾新型コロナの域内感染者、11日は２万5245人安全情報社会国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（11日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ薬「ラゲブリオ」、1500元で発売か中国-全国医薬貿易保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制旧暦大みそかの食事会、既に予約が困難に中国-全国サービス社会一般外食・飲食ビザ発給停止の動揺広がる 出張不可に失望感、業務に影響も中国-全国経済社会一般政策・法律・規制新たに9279人感染、前日から100人減少香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、11日は２万5245人台湾社会保健医療社会一般関連記事新型コロナの域内感染者、29日は２万7803人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、26日は１万4162人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、15日は１万6012人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、13日は１万7118人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、12日は１万824人台湾社会保健医療社会一般