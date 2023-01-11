高速鉄道が15日から運行再開

香港高速鉄道が15日から運行再開３年ぶり、広州東駅に新たに接続運輸NEW国・地域香港業種運輸関連タグ香港保健医療陸運政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（12日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW米メルク製コロナ薬、国内生産へ交渉中国-全国医薬貿易保健医療医薬品政策・法律・規制NEW毎日の感染公表中止、コロナ実態さらに不透明中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに9208人感染、前日から71人減少香港社会統計保健医療社会一般NEW高速鉄道が15日から運行再開 ３年ぶり、広州東駅に新たに接続香港運輸保健医療陸運政策・法律・規制NEW関連記事広東省の鉄道３路線、回数券と定期券を発売中国-広東運輸陸運香港と本土結ぶリニアに注目 アクセス向上期待、開通に意欲も香港運輸インフラ陸運政策・法律・規制長江デルタ地域の鉄道、アプリで乗車可能に中国-上海運輸ＩＴ一般陸運広東の高速鉄道、32駅で切符を電子化中国-広東運輸ＩＴ一般陸運高鉄の短距離区間、“ＭＴＲ化”を検討香港運輸ＩＴ一般陸運