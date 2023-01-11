10日の感染者２人、死者ゼロは16日連続

ミャンマー10日の感染者２人、死者ゼロは16日連続安全情報社会国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（11日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ薬「ラゲブリオ」、1500元で発売か中国-全国医薬貿易保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制旧暦大みそかの食事会、既に予約が困難に中国-全国サービス社会一般外食・飲食ビザ発給停止の動揺広がる 出張不可に失望感、業務に影響も中国-全国経済社会一般政策・法律・規制新たに9279人感染、前日から100人減少香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、11日は２万5245人台湾社会保健医療社会一般関連記事８日の感染者４人、死者ゼロは14日連続ミャンマー社会保健医療社会一般７日の感染者４人、死者ゼロは13日連続ミャンマー社会保健医療社会一般５日の感染者４人、死者ゼロは11日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制４日の感染者２人、10日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般３日の感染者８人、９日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般